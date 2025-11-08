【プレミアリーグ第11節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 2-2(前半0-1)マンチェスター・U<得点者>[ト]マティス・テル(84分)、リシャルリソン(90分+1)[マ]ブライアン・ムベウモ(32分)、マタイス・デ・リフト(90分+6)<警告>[ト]ブレナン・ジョンソン(29分)、クリスティアン・ロメロ(34分)、ジョアン・パリーニャ(75分)、リシャルリソン(90分+2)、ケビン・ダンソ(90分+7)[マ]パトリック・ドルグ(79分)観衆:61,210