サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、弊社シンプルデスク専用の2cmまたは5cm高さを底上げできる後付け高さ調整パーツ「100-DESKFOP3BK（ブラック）」「100-DESKFOP3Ｗ（ホワイト）」を発売した。■高さを2段階で調整可能高さを2段階（72cm/75cm）で調整可能だ。「少し低いな」と思ったら、高さ70cmのシンプルデスクを+2cm／+5cmすることができる既存のアジャスターをそのまま取り付けできる。