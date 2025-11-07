シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、弊社シンプルデスク専用の2cmまたは5cm高さを底上げできる後付け高さ調整パーツ「100-DESKFOP3BK（ブラック）」「100-DESKFOP3Ｗ（ホワイト）」を発売した。
■高さを2段階で調整可能
高さを2段階（72cm/75cm）で調整可能だ。
「少し低いな」と思ったら、高さ70cmのシンプルデスクを+2cm／+5cmすることができる
既存のアジャスターをそのまま取り付けできる。シンプルデスク専用設計なので、しっかり安定する。
■シンプルデスク専用高さ調整パーツ「100-DESKFOP3BK（ブラック）」
