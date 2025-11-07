2025年11月5日、香港メディア・香港01は、香港の税関で貴金属の大型密輸案件が相次いで発生したことを報じた。記事は、香港税関が10月に2件の貴金属密輸案件を摘発し、押収された貴金属が計140キロ、総額約1億香港ドル（20億円）相当に上ったことを紹介した。まず、10月3日に日本向けの空運貨物を検査した際、陶器製茶盤の内部に銀色の金属プレートが隠されているのを発見し、金30％、銀70％の合金計60キロ、総額2000万香港ドル（