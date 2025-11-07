10月23日の育成ドラフトで巨人から育成5位指名を受けたBCリーグ・オイシックスの知念大成外野手（25）が7日、巨人の秋季キャンプに異例の参加を果たした。ジャイアンツタウンでの練習にオイシックスのユニホームで参加。オイシックスの球団X（旧ツイッター）は「知念選手から動画が届きました。ロングティーをかなりの数、振り込んだそう！」と知念の動画を公開した。「知念です。地獄の練習、頑張ってます！」と笑顔。球団X