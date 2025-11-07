2025年11月5日、中国メディアの観察者網は、米電気自動車（EV）大手のテスラがサプライチェーンでの「脱中国化」を計画し、韓国企業と交渉を進めていると報じた。記事は、英ロイターが4日に報じた内容として、韓国のサムスンSDIがエネルギー貯蔵（ESS）用バッテリーの供給交渉をテスラとの間で進めており、契約規模が3兆ウォン（約3190億円）に上る可能性があると紹介した。そして、テスラが現在、家庭や企業向けの蓄電システムな