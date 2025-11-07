政府が今国会への提出を検討している防衛省職員給与法改正案の概要が判明した。自衛官の「２士」とその候補生の初任給をいずれも過去最高額とし、全ての年代の俸給（基本給）も引き上げる。定員割れが続く自衛官のなり手を確保し、離職を防ぐ狙いがある。初任給は、高卒の「２士」で２３万９５００円（前年度比１万４９００円増）、２士の候補生にあたる「自衛官候補生」は１９万５００円（同１万１５００円増）とする。法改正