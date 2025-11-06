人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」に、2025年11月7日（金）より白い花弁が可憐なお花「カモミール」のデザインをあしらったぬいぐるみやぬいぐるみ専用のお洋服、マスコットが新登場する。☆可愛らしいカモミールデザインの新作アイテムをチェック！（写真9点）＞＞＞オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2025年11月7日（金）より黄色い花芯と小ぶりな白い花弁が可憐なお花