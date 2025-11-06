Image: Raymond Wong / Gizmodo US 今年最も注目度の高かったガジェット分野といえば、スマートグラスでしょう。まだまだ一般普及はないものの、その兆しが見えるワクワク期には到達している気がします。プライバシーや修理、AI機能など、まだまだ問題は山積みで手探り状態ですが、一般普及するのに1番大切なことが見えてきたようです。すでにスマートグラスを日常（とくにサイクリング時）