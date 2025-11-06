ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Cocomiに熱愛報道、冷ややかな声も「やっぱり男バレ選手狙いやないか… Cocomi 芸能人の熱愛 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH Cocomiに熱愛報道、冷ややかな声も「やっぱり男バレ選手狙いやないかい」 2025年11月6日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Cocomiに男子バレーボール選手との熱愛が報じられたとFLASHが伝えた Xでは「やっぱり男バレ選手狙いやないかい」など冷ややかな声もあるそう 女子選手との交友関係を利用したのではと考える人もいたのだろうと芸能記者 記事を読む おすすめ記事 「ガソリンをかけて燃やそうか」虐待の末に恋人の娘（9）を殺害した38歳男性→警察から逃れるために実行した『証拠隠滅』がすぐにバレた理由（平成21年） 2025年10月31日 11時20分 川崎の女性、はしかに感染 韓国から帰国後に発熱 電車やスーパーなど利用 2025年11月6日 18時10分 事故起こした相手運転手「日本語わからない」笑いながら“写真撮影”か 父親の運転する車が合流してきた車と息子の目の前で衝突 2025年11月6日 12時30分 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 宮城・多賀城市、「クマらしき個体」目撃されるも...まさかの結果にSNS驚き 「もう疑心暗鬼になるよね」 2025年11月6日 17時14分