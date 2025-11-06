三共生興は３日ぶりに急反発し、年初来高値を更新している。６日午前１１時ごろ、取得総数２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．２２％）、取得総額１３億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元姿勢を評価した買いが優勢になっている。取得期間は７日から２６年１１月６日まで。東京証券取引所における市場買い付けで実施する。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行が可能な体制を目指す。