三共生興が３日ぶり急反発し年初来高値を更新、上限５．２２％の自社株買いを評価

三共生興<8018.T>は３日ぶりに急反発し、年初来高値を更新している。６日午前１１時ごろ、取得総数２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．２２％）、取得総額１３億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元姿勢を評価した買いが優勢になっている。取得期間は７日から２６年１１月６日まで。東京証券取引所における市場買い付けで実施する。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行が可能な体制を目指す。



同社は政策保有株式の縮減方針を決議したとも開示。今期から３０年３月期にかけて、２５年９月末時点の時価ベースの３０％を目安に縮減を進める。売却代金は成長分野への投資や資本効率の改善に活用する。



一方、２６年３月期の業績予想を下方修正した。売上高予想を前回予想の２３０億円から２２５億円（前期比０．４％減）、営業利益予想を１９億円から１０億円（同４３．４％減）に引き下げた。「ＤＡＫＳ」「ＬＥＯＮＡＲＤ」ブランドを中心とするファッション関連事業を取り巻く国内外の市況が当初の想定より低調に推移している。９月中間期は売上高が１０６億９８００万円（前年同期比５．０％減）、営業利益が５億８６００万円（同４９．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS