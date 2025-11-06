Image: KING's BARREL こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。フィヨルドと極夜が織りなす極北の地、ノルウェー。世界最北端の蒸溜所オーロラ・スピリットは、この地に静かに佇んでいます。 Image: KING's BARREL 北欧神話における9つの世界を体現する巨大な樹の名を