侍ジャパンは5日、15、16日に行われる韓国との強化試合のメンバーに選出されていた日本ハム・伊藤が、コンディション不良のため出場を辞退すると発表した。3日にはロッテ・種市、阪神・及川、ソフトバンク・牧原が辞退。来年3月のWBCに向け、今回の強化試合は選手選考を兼ねた重要な位置付けになるにもかかわらず、辞退者が続出する形となっている。侍ジャパンに日韓戦への出場辞退相次ぐワケ…「今後さらに増える」の見立てまで