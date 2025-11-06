2025年11月4日、“最もジーンズが似合う有名人”を決める『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式が開催された。協議会選出部門では、俳優でモデルのKoki,が受賞。シンプルなデニムのセットアップに黒のピンヒールを合わせて登場し、「ジーンズは私のファッションの中でマストハブアイテム」と語り、笑顔を見せた。【写真】「イメージ全然ない」2025ベストジーニスト受賞を報告したKoki,Koki,bがベストジーニスト賞に日本ジー