「水曜日のダウンタウン」35歳芸人が紙飛行機を「神キャッチ」X感動
2025年11月6日 10時19分
ざっくり言うと
5日の「水ダウ」では「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」企画が放送された
ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が大活躍し、通算4度目の挑戦で成功
Xでは大崎の奮闘ぶりに「さすがすぎ」「かっこよかったです！」などの声が