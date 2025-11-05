新しい「HomePod mini」と「Apple TV」が早ければ11月中に発売される可能性があると米ブルームバーグが報じています。 ↑次期モデルがすぐそこまで来ている？ アップルの小売店は11月11日の夜、閉店後に店舗のディスプレイ新製品のレイアウトなどの変更を行う予定とのこと。 また、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、HomePod miniおよびApple TVの現行モデルの在庫が減ってきていることも、新モデルが登場