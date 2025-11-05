モデル・Nikiと山本由伸投手（Instagram／共同通信社）NEWSポストセブン

山本由伸と熱愛が報じられた「美女モデル」の華麗なる元カレ遍歴

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 山本由伸の交際相手とされるモデル・NikiをNEWSポストセブンが取り上げた
  • 数々の大物芸能人と浮き名を流し、2018年には山下智久との旅行報道が
  • ダンス＆ボーカルグループのメンバーとも親密だったようだと芸能プロ関係者
