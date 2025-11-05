◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第２日Ａブロック▽早大９―１法大＝７回コールド＝（４日・神宮）早大は法大に大勝し、快勝発進した。先発した安田虎汰郎投手（２年＝日大三）が７回を５安打１失点と好投し、完投勝利を挙げた。まっさらな神宮のマウンドは「高校以来」だという。１１月１、２日の早慶戦では出番なし。そのフラストレーションを解消するかのうように、安田が思いきり右腕を振った。走者を背負っ