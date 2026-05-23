天皇陛下が、神宮球場で「早慶戦」を観戦されることになりました。六大学野球のいわゆる「天覧試合」は令和になって初めてで、皇后さまと愛子さまの同行も調整されています。陛下は31日、明治神宮野球場で行われる東京六大学野球春季リーグ戦の最終試合、慶応大学対早稲田大学を観戦されます。東京六大学野球連盟が2025年100周年の節目を迎えたことに伴うもので、六大学野球の天覧試合は1994年以来、32年ぶりで令和になって初めて