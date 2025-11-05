ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 日テレの社長会見に代理人弁護士が唖然…国分太一が恐怖とも 国分太一が無期限の活動休止 国分太一 エンタメ・芸能ニュース デイリー新潮 日テレの社長会見に代理人弁護士が唖然…国分太一が恐怖とも 2025年11月5日 6時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国分太一の騒動を巡る日本テレビの対応について、週刊新潮が報じた 日テレの社長定例会見での発言を聞いて唖然とした、と国分の代理人弁護士 「その姿勢を見た国分さんは恐怖すら覚えています」とも明かした 記事を読む 関連の最新ニュース 国分太一が無期限の活動休止 記事時間 日テレの社長会見に代理人弁護士が唖然…国分太一が恐怖とも 記事時間 10/25 16:40 国分太一の人権救済申し立て 古坂大魔王「TVでも取り上げないほうがいい」 記事時間 10/23 15:30 「ピンときてないのに反省？」国分太一、代理人会見も指摘される「矛盾」 おすすめ記事 伊沢拓司 中国のクイズ番組に呼ばれて想定外 「14歳の少年にボコボコにされて帰りました」 2025年11月4日 4時0分 「偏差値35で学術会議担当？」映画評論家・町山智浩氏 小野田大臣への“学歴煽り”が大炎上「何様だよ」とネット猛反発 2025年11月4日 17時50分 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 「庶民舐めてる」河野太郎 暫定税率廃止巡り「フェラーリのガソリン値下げ必要ない」発言がヤフコメ1万件超えの大荒れ、批判続出 2025年11月4日 11時0分 「踊る！さんま御殿！！」ゲストが“緊急事態”で途中退席のアクシデント さんま衝撃「え？」 2025年11月4日 21時4分