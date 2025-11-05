かなり喜んでいます報道各社が実施した世論調査で高市早苗内閣の支持率は軒並み高水準で、石破茂前政権に比べて倍程度で推移している。こうなると当然、その余勢を駆って高市氏が衆議院の解散に打って出るのではないかとの観測も浮上するわけだが、実態はどうなのか。【写真を見る】32年前、32歳の高市氏が披露した「自慢のドラムさばき」「自民党と公明党との連立から公明が離脱し、新たに日本維新の会と連立を組むことになった