美容好き女子の間で話題沸騰中！かわにしみきさんと柏木由紀さんが、お互いのブランドをカラー監修した限定コラボ「matsukiyo muice×upink」が、2025年12月1日（月）よりマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループで数量限定発売されます。人気のマスカラとリップが、今だけの特別カラーで登場。マツキヨココカラでしか手に入らない、ファン待望のアイテムです♡ 業界初！2大美容アイコン