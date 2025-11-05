【数量限定】かわにしみき×柏木由紀♡夢のコラボコスメがマツキヨに登場

美容好き女子の間で話題沸騰中！かわにしみきさんと柏木由紀さんが、お互いのブランドをカラー監修した限定コラボ「matsukiyo muice×upink」が、2025年12月1日（月）よりマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループで数量限定発売されます。人気のマスカラとリップが、今だけの特別カラーで登場。マツキヨココカラでしか手に入らない、ファン待望のアイテムです♡

「matsukiyo muice×upink」は、美容系動画クリエイター・かわにしみきさんと、タレント・コスメプロデューサーの柏木由紀さんによる初のコラボレーション企画。

マツキヨブランド10周年を記念して実現した特別企画です。

かわにしさんプロデュースの「muice」と、柏木さんプロデュースの「upink」は、どちらも“自分らしく可愛くなれる”をテーマに、多くの女性から愛されてきたブランド。

そんな2人が監修した限定カラーは、トレンドを超えて“私らしいかわいさ”を引き出してくれます。

マスカラもリップも！注目の限定カラー２品

matsukiyo muice×upink フェアリーカールマスカラ（MC カシスブラウン）

価格：1,100円（税込）

柏木由紀さんプロデュース「upink」の人気No.1マスカラを、かわにしみきさんが監修。くすみピンクを忍ばせたレッドブラウンカラーで、血色感のあるおしゃれ顔※１を演出。

汗や涙にも強いウォータープルーフ処方で、長時間カールをキープします。

matsukiyo muice×upink ちゅるリップランパー（MC00 ピンクバレリーナ）

価格：990円（税込）

「muice」の大人気リップを柏木由紀さんがカラー監修。上品で愛らしいピンクベージュに、ブルーやシルバーの多色ラメをプラス。

単色使いも重ね塗りも楽しめる万能カラーです。豊富な保湿成分※３配合で、乾燥知らずのふっくら唇へ♡

※１メイクアップ効果による

※３アルガニアスピノサ核油・ハチミツ・コラーゲンなど保湿成分

muice ちゅるリッププランパー

スポットメンテパウダー

同日発売の「muice」「upink」両ブランドからは、マツキヨ限定カラーも登場。

「muice」からは、高保湿リップ「ちゅるリップランパー」全3色（各990円・税込）と、マルチに使える「スポットメンテパウダー」（1,045円・税込）がラインナップ。

upink フェアリーカールマスカラ MC ココアブラウン

シャインオンステージアイパレット

「upink」からは、人気の「フェアリーカールマスカラ」限定色（1,100円・税込）や、「シャインオンステージアイパレット」全2色（各1,320円・税込）が登場。

上品なツヤ感と発色で、毎日のメイクがもっと楽しくなりそうです♪

かわにしみきさんと柏木由紀さん、2人のセンスが詰まった今回の限定コスメは、トレンド感と実用性を兼ね備えた“欲張りかわいい”アイテムになっています。

マツキヨココカラだけの数量限定販売なので、気になる方はお早めにチェックを♡お気に入りのコスメで気分を上げて、毎日のメイク時間をもっとときめく瞬間に変えてみませんか？