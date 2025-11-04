ＮＴＴは４日、自動運転の専用車両や遠隔監視システムを提供する新会社を設立すると発表した。グループ各社が取り組んできた実証実験のノウハウを集約し、運転手不足にあえぐ自治体や交通事業者での導入を支援する。新会社は「ＮＴＴモビリティ」で、１２月に設立する。自動車メーカーなどとも連携し、専用車両や遠隔監視システムなどを総合的に提供する。これまではＮＴＴ東日本や西日本、ドコモなどがそれぞれ自動運転の実