元ＡＫＢ４８の大島麻衣（３８）が、３日深夜放送の「井戸端３姉妹は夜もすがら」（フジテレビ系）に出演。恋愛テクニックを語った。彼氏の女友達について「自分と出会う前（からの仲）だったら、あんまり口出ししないようにしてる。そこの関係性もあるじゃん。（自分に）言ってくれて行くんだったら全然ＯＫ。無断で事後報告だったら『は？』ってなる。やっぱ事後報告は重みが違う」。その女友達が「付き合っていた彼氏と