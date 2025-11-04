自転車のようにも見える、ペダル付き原付バイク「モペット」について、警視庁が、整備不良などの取り締まりを行いました。警視庁は4日、港区・六本木の交差点付近で、ペダル付きの原動機付自転車「モペット」について整備不良などの取り締まりを行いました。「モペット」は、ペダルをこいで走行していても原付バイクの運転に当たることが1年前、道路交通法で明文化されました。運転する場合はナンバープレートの登録やブレーキラン