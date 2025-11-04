TUYの取材で、山形県内で報告があった今年10月のクマの目撃件数が、去年の10月に比べて115倍以上になっていることがわかった。 【写真を見る】クマ目撃件数は去年の”115倍”以上10月のクマの目撃件数は578件に駆除頭数も倍増クマによる人的被害1位は「キノコ採り」であることも判明（山形） これは、きょう県が明らかにしたもの。 県によると、今年10月のクマの目撃件数は10月26日現在で578件。去年の10月の目撃件数は5