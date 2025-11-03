ドジャースのウィル・スミス捕手が２日（日本時間３日）、自身のインスタグラムに新規投稿。第７戦後のグラウンドで撮影された幸せいっぱいの家族写真を公開した。試合後、妻・カラさんと抱き合い、長女・シャーロットちゃんと戯れていたスミス。米ＦＯＸスポーツの中継でインタビューを受けていた際には、シャーロットちゃんがモニターに映るパパをガン見。その様子がテレビに映し出され、共演者も「ゴッドダディ」とたたえた