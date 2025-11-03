韓国の歌手G−DRAGON（ジードラゴン、本名クォン・ジヨン）のアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議歓迎晩餐会のステージが、各国首脳たちから好評を博した。10月31日、現場で自らスマートフォンを取り出して公演の様子を撮影していた首脳たちは、翌日にはそれを自身のSNSに共有するなど、熱い反応を見せた。マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は1日（現地時間）、インスタグラムに「マレーシアの多くのK−POPファンが、今夜のG