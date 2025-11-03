［J2第35節、ジェフユナイテッド千葉 5-2 北海道コンサドーレ札幌、11月2日、千葉・フクダ電子アリーナ］千葉は札幌に5-2で大勝し、3位をキープ。17季ぶりのJ1復帰に向けて、貴重な勝点3を奪った。この日、チームの4得点目を決めたFW石川大地は約5カ月ぶりのゴールに喜びながらも、すぐさま次戦に向けて気を引きしめた。ストライカーに生まれた約5カ月ぶりのゴールストライカーに待望の一発が生まれた。「長く得点が入ってい