神奈川・横浜市の山下公園近くの海中で、頭部と下半身のない遺体が見つかりました。11月1日、横浜市の山下公園の岸壁近くの海中で、頭部と下半身のない遺体が見つかりました。20代から50代ぐらいの女性の可能性が高く、死因は分かっておらず、数ヶ月以内に死亡したものとみられています。警察は死体遺棄事件とみて調べています。