猫が鳴きながらウロウロする理由5つ 猫が鳴きながら歩き回る行動には、甘えや不満、体調不良などさまざまな原因が隠れています。一見かわいい仕草でも、頻度や状況によっては注意が必要です。 ここでは主な5つの理由を紹介し、猫の気持ちを読み解くヒントにしていきましょう。 1.構ってほしい・注目してほしい 飼い主の注意を引きたいときに、鳴きながらそばをウロウロすることがあります。甘えたい気持ちや、遊んでほ