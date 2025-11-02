ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、気軽に着られて洗濯もしやすい素材がうれしい、ディズニーデザイン「総柄ペプラムプルオーバー」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「総柄ペプラムプルオーバー」 © Disney 価格：2,290円（税込）サイズ：100