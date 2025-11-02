アリスとマリーのプリント入り！ベルメゾン ディズニー「総柄ペプラムプルオーバー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、気軽に着られて洗濯もしやすい素材がうれしい、ディズニーデザイン「総柄ペプラムプルオーバー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「総柄ペプラムプルオーバー」
価格：2,290円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
キャラクターアートを落とし込んだ総柄プルオーバー。
さりげないスタイルアップが叶うペプラムシルエットで、コーディネートのアクセントにぴったりです！
また、動きやすく、洗濯もしやすいTシャツ素材を使用しているのもポイント◎
デザインは『ふしぎの国のアリス』と、『おしゃれキャット マリー』の2種類がラインナップされています。
ふしぎの国のアリス
『ふしぎの国のアリス』デザインのプルオーバー。
くすみがかったブルーが基調の落ち着いた色合いが上品な雰囲気☆
お辞儀をしている「アリス」や、葉っぱやお花などのモチーフが大きくプリントされています。
おしゃれキャット マリー
『おしゃれキャット』に登場する「マリー」デザインのプルオーバー。
白×ピンクの色使いが華やかで可愛い！
一面には、お花畑の中を優雅に歩く「マリー」の姿がプリントされています。
白が基調なので、コーディネートに取り入れやすそう◎
Tシャツ生地なので通園、通学時にも重宝すること間違いなし。
気軽に着られて洗濯もしやすい素材がうれしい、ディズニーデザイン「総柄ペプラムプルオーバー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
