今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、気軽に着られて洗濯もしやすい素材がうれしい、ディズニーデザイン「総柄ペプラムプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「総柄ペプラムプルオーバー」

© Disney

価格：2,290円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターアートを落とし込んだ総柄プルオーバー。

さりげないスタイルアップが叶うペプラムシルエットで、コーディネートのアクセントにぴったりです！

また、動きやすく、洗濯もしやすいTシャツ素材を使用しているのもポイント◎

デザインは『ふしぎの国のアリス』と、『おしゃれキャット マリー』の2種類がラインナップされています。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインのプルオーバー。

くすみがかったブルーが基調の落ち着いた色合いが上品な雰囲気☆

© Disney

お辞儀をしている「アリス」や、葉っぱやお花などのモチーフが大きくプリントされています。

おしゃれキャット マリー

© Disney

『おしゃれキャット』に登場する「マリー」デザインのプルオーバー。

白×ピンクの色使いが華やかで可愛い！

© Disney

一面には、お花畑の中を優雅に歩く「マリー」の姿がプリントされています。

白が基調なので、コーディネートに取り入れやすそう◎

Tシャツ生地なので通園、通学時にも重宝すること間違いなし。

気軽に着られて洗濯もしやすい素材がうれしい、ディズニーデザイン「総柄ペプラムプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

