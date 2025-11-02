日本代表MF久保建英が4試合ぶりにレアル・ソシエダのピッチに戻ってきた。久保は9月のメキシコ戦で足首を痛めると、先月の代表戦後に違和感を再発させたため、3試合欠場を余儀なくされていた。その久保は、1日に行われたアスレティック・ビルバオとのバスク・ダービーで復帰すると、先発から63分ほどプレー。終盤には乱闘沙汰も勃発した一戦は、ソシエダが3-2の勝利を収めた。『ElDesmarque』によれば、ソシエダのセルヒオ・フラン