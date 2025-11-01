各地でクマによる被害が相次ぐ中、日本を訪れる外国人観光客からも不安の声が上がっていて、旅行会社では対応に追われています。【映像】秋田市に現れたクマの様子「津波や地震、大きな台風といった自然災害に関して問い合わせが来たことはありますが、クマに関してこれが初めてです。私たちはクライアントの行き先を確認し、その地域にクマの襲撃の心配がないことを伝え、安心させるよう努めています」（日本ツアーの担当者）