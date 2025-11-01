バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1984)＆スーパーX」と「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1995) ラストシーンver.」が登場！バンダイが発売するソフビフィギュア2種の予約受付を2025年10月31日(金)16時に開始いたします。平成・VSシリーズの最初と最後の作品に登場するゴジラが、印象的なポージングで立体化されます☆ 印象的なポージン