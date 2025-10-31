ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が３１日、三塁に挑戦することを明かした。横浜高では二塁、三塁でプレーするなど内野手経験がありすでに、みやざきフェニックス・リーグでは三塁で試合にも出場した。２年目の今季は８６試合に出場し打率２割４分１厘、６本塁打２５打点。今回の挑戦は首脳陣からの提案だが、本職の外野に加えて三塁もできれば出場機会の増加にもつながる。背番号４は「野球歴を考えたら内野の方が長い。どこでも守