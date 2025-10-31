いま、高齢化社会により「終活」が話題になっている。人生の終末期をどう過ごすか準備をする活動のことだ。特殊清掃業者には、終活の手伝いとして生前整理の依頼がくることもあるという。都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人以上のYouTubeチャンネル「特殊清掃チャンネル」を運営している鈴木亮太さんに、終活に伴う生前整理の依頼について