メ～テレ（名古屋テレビ） 実弾を発射できる殺傷能力があるおもちゃの拳銃が、愛知県内で150丁あまり回収されていたことがわかりました。 本物の拳銃と同じように実弾の発射機能を持ち、殺傷能力があるおもちゃの拳銃について、警察庁は今年4月以降、17種類を公表し、回収を進めています。 これを受けて、愛知県警は今月25日までの半年間に県内で157丁を回収したと発表しました。 これまでに名古屋市内のリサイクル