¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÅìËÌÆ»²¼¤êÀþ¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÄÌ²ßÊª¼Ö¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆ»Ï©¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×ÅìËÌÆ»¤Ç»ö¸Î²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬ÂçÇË¤·2¿ÍÈÂÁ÷ ±¿Å¾¼ê¤¬¿´ÇÙÄä»ß¼¯¾Â¡Ý±§ÅÔµÜ¥¤¥ó¥¿¡¼´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¸áÁ°9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÅìËÌÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Î¼¯¾Â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È±§ÅÔµÜ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ö¼Ö1Âæ¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¤Ç¤±¤¬¿Í¤¬2Ì¾¡£1Ì¾¤¬Æ»Ï©¤Ë