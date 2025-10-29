Little Glee Monsterが、新曲「クリスマスイブニング」「Silent Wish」の2曲を11月19日に配信リリース。また、EP『Your Winters』を12月1日に配信リリースする。 （関連：【画像】Little Glee Monster、新曲『クリスマスイブニング / Silent Wish』ジャケット） 新曲の「クリスマスイブニング」と「Silent Wish」は、両曲ともにクリスマスソング。EP『Your Winters』には新曲2曲に加えて、「愛しさにリボンをか