Little Glee Monsterが、新曲「クリスマスイブニング」「Silent Wish」の2曲を11月19日に配信リリース。また、EP『Your Winters』を12月1日に配信リリースする。

新曲の「クリスマスイブニング」と「Silent Wish」は、両曲ともにクリスマスソング。EP『Your Winters』には新曲2曲に加えて、「愛しさにリボンをかけて -2025ver.-」「Magic Snow -2025ver.-」「世界はあなたに笑いかけている -2025 winter ver.-」のウィンターソング3曲が再録される。

さらにEP『Your Winters』は、12月24日にファンクラブ限定盤としてCDでリリースされることも決定。ファンクラブ限定盤はLittle Glee Monsterにとって初となる試みだ。本作はクリスマスプレゼントボックスのスペシャルパッケージ仕様となっており、予約が開始されている。

（文＝リアルサウンド編集部）