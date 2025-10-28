美容鍼灸院『銀座ハリッチ』が展開するスキンケアアイテムが、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが手がける期間限定イベント「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」に参加します。2025年11月13日(木)から11月16日(日)まで、大阪の「VS.(ヴイエス)」にて開催されます。会場ではハリッチの大人気スキンケアアイテムや話題の新商品をお試し・購入できるほか、POPUP開催に合わせた限定キャン