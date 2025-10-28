国会の国政監査に“証人”として出席した韓国サッカー協会（KFA）のムン・ジンヒ審判委員長が、不可解な発言で波紋を呼んでいる。【画像】Kリーグで相手の顔面殴打→処分なしの判定が大炎上ムン委員長は10月27日、ソウル汝矣島（ヨイド）の国会で行われた文化体育観光委員会（以下、文体委）の国政監査に出席し、「国民の力」キム・スンス議員から質問を受けた。文化体育観光委員会は今月8日、ムン委員長を27日に行う大韓体育会な