長男ブルックリン夫妻との確執が伝えられるベッカム家。次男のロメオが、兄の元恋人で、不仲の一因になったとも伝えられる元恋人キム・ターンブルと復縁したようだ。【写真】父デヴィッド・ベッカムの誕生日祝いに出席したロメオ＆キムPageSixによると、現地時間10月26日、ロメオとキムが手を繋いで、仏パリにある人気レストランLolo cave a mangerに向かう姿をキャッチされたそう。二人はお揃いでレザージャケットを身に付け