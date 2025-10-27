かつてはメンバーと共同生活を送り、現在は“同棲先”となったシェアハウスに、男はバンダナを目深に巻いた金髪オールバックというイカつい出で立ちで現れた。人気バンド『SEKAI NO OWARI』（以下、セカオワ）のボーカル・Fukase（40）だ。セカオワはメンバー全員で“セカオワハウス”と名付けられたシェアハウスで暮らしていたが、Fukase以外のメンバーが既婚者になったことで現在は主に彼が1人で暮らす家となっていた。そんなセ