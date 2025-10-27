京王線の車両に落書きされていたとして、2025年10月26日にXに投稿された写真に、同情や怒りの声が寄せられ注目が集まっている。京王電鉄は、警察に被害届を提出したと明らかにした。被害受けたのは橋本発の特急新宿行き、若葉台駅で車両交換「若葉台で乗り換えさせられたと思ったら、これは酷い。まじ電車に何してるんだよ。許せん！」という言葉とともに、スプレー塗料とみられるもので落書きされた車両の画像がXに投稿された。車