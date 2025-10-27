京王線の車両に落書きされていたとして、2025年10月26日にXに投稿された写真に、同情や怒りの声が寄せられ注目が集まっている。京王電鉄は、警察に被害届を提出したと明らかにした。

被害受けたのは橋本発の特急新宿行き、若葉台駅で車両交換

「若葉台で乗り換えさせられたと思ったら、これは酷い。まじ電車に何してるんだよ。許せん！」

という言葉とともに、スプレー塗料とみられるもので落書きされた車両の画像がXに投稿された。車両の下半分の位置に、複数の色の塗料が塗られている。一部には窓にも塗料がかかっていた。

この投稿には27日までに約7万9000件の「いいね」が付き、約1万5000回リポスト（拡散）されている。「マジで7000も可哀想だし落書きを消す作業員も可哀想」「犯人捕まえてしっかり賠償させないと」「これをカルチャーだのアートだの思ってやってるやつクズすぎる」といった声が寄せられた。

J-CASTニュースの取材に応じた投稿者によると、この電車は26日朝の橋本発の特急新宿行きのもの。若葉台駅で車両交換を行い、写真はその際に撮影されたものだ。車両交換については、「アナウンスも乗り換え前乗り換え後であり車両交換のためと丁寧な説明でした」とし、スムーズに行われたという。落書きがあったのは、「最後尾の１両のみだったと記憶しています」と説明した。

運休などの「お客さまへの影響はございませんでした」

27日にJ-CASTニュースの取材に応じた京王電鉄担当者は、落書きの被害について次のように説明した。

「25日（土）の営業運転終了後から26日（土）の朝にかけて、当該車両を若葉台車両基地に留置しており、その間に落書きされたものと推察されます」

26日の7時30分頃に、橋本駅で駅係員が車両の落書きを発見したという。その後、若葉台駅で車両交換を行ったものの、この件による運休などの「お客さまへの影響はございませんでした」とした。

落書きは、「車両の片側側面の、1両のおよそ半分程度」にあったといい、車両は「必要な清掃等を施し、営業車として戻す予定」とした。また、警察に被害届を提出しているという。

担当者は今回の件について、次のようにコメントした。

「本件により、お客さまにご心配をおかけしてしまい大変申し訳ございません。お客さまに安心して鉄道をご利用いただけるよう努めてまいります」